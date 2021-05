Un Bologna distratto ma voglioso di non perdere quello sceso in campo ieri sera al Bentegodi di Verona: così, la sfida per il decimo posto si chiude con il risultato di 2-2 e la squadra di casa rimane davanti al Bologna di tre lunghezze.



In attesa dell’ultima gara di campionato contro la Juventus allo Stadio Dall’Ara, ci si chiede se l’undicesimo posto in classifica del Bologna rispecchi il valore della rosa a disposizione e gli obiettivi di inizio anno: pensando alle dichiarazioni di inizio stagione, probabilmente si poteva fare di più per cercare quantomeno di agguantare la parte sinistra della classifica.



Invece, il Bologna si è accontentato di salvarsi e questo finale di stagione ne è la dimostrazione: un pareggio contro la Fiorentina e l’Udinese, la sconfitta contro il Genoa e poi di nuovo un pareggio contro il Verona. Tutte gare che, se affrontate con la giusta mentalità, avrebbero potuto portare qualche punto in più in classifica ed invece i risultati ottenuti sono ben lontani dalle aspettative della Piazza.



Ora rimane solo la gara interna contro la Juventus, una delle sfide più attese dal popolo rossoblù: ottenere un risultato positivo riuscirebbe a far chiudere in maniera positiva una stagione considerata da molti mediocre. Alla squadra e al tecnico Sinisa Mihajlovic è richiesto l’ultimo sforzo prima di cominciare a pensare già alla prossima stagione.