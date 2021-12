L’ondata Covid non si ferma e colpisce anche il Bologna in vista della gara contro l’Inter del 6 gennaio: in seguito ai test effettuati a Casteldebole, Dominguez, Viola e Molla sono risultati positivi e dovranno osservare il periodo di quarantena obbligatorio.



Chi sceglierà di schierare Mihajlovic a centrocampo nella gara dell’Epifania? Terminate le festività di Natale, il Bologna ha ripreso gli allenamenti con l’obiettivo di rimanere nella parte sinistra della classifica per tutto il girone di ritorno che sta per cominciare. Replicare i risultati della prima parte di stagione sarebbe ottimale, il Bologna infatti ha dimostrato - seppur con qualche momento no - di sapere il fatto suo.



Se non la sorpresa migliore del campionato, i rossoblù hanno comunque fatto parlare di loro rendendosi protagonisti nei primi mesi della stagione 2021/2022: quali gli aspetti positivi da sottolineare? Sicuramente la crescita di alcuni giovani come Theate e Hickey, così come la sicurezza data dall’ultimo acquisto estivo Arnautovic.



Ora, per fare davvero il salto di qualità, servirebbero almeno due innesti: la società rossoblù sceglierà di investire o rinviare tutto a giugno? Il mercato invernale sta per prendere il via e c’è trepidante attesa nel capire quali saranno le prossime mosse. Il momento giusto per crescere è ora, ad un passo da obiettivi tanto desiderati. Per riuscire in questo ci sarà bisogno di tutti: tifosi, società e giocatori.