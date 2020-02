Come fa il Bologna a sopperire alla difficoltà di subire almeno un gol a partita da 17 giornate? Semplice, segna sempre un gol in più. O quantomeno ci prova. E il risultato, come nella gara di ieri al Dall’Ara contro il Brescia, dimostra che quando domini una partita, anche se subisci una rete, la maggior parte delle volte finisci per vincerla.



Prima l’errore di Mbaye in area che porta al rigore realizzato dal Brescia, poi la rete di Orsolini a fine primo tempo e infine il gol decisivo di Bani, arrivato anche questo allo scadere del novantesimo. Tantissime occasioni, diverse sprecate da Palacio, una prova corale di forza e determinazione che ha sancito il risultato finale di 2-1.



E i protagonisti assoluti di questo match sono stati proprio i marcatori: se Orsolini, quando coordina concentrazione e concretezza finisce davvero per essere il giocatore più pericoloso, dall’altra parte va sottolineata la prova di un difensore che ha già segnato 4 gol in questa Serie A. Oltre ad una fase difensiva precisa e attenta, Bani ha saputo trovarsi al momento giusto nel posto giusto mostrando un cinismo innato.



Al termine di un mercato che ha visto unicamente gli arrivi di Dominguez e Barrow per la prima squadra, viene da immaginare dove possano arrivare i rossoblù con questa rosa. E’ vero, la difesa forse avrebbe avuto bisogno di un innesto ma con questo Bologna così offensivo si può pensare di fare realmente meglio dello scorso anno. La classifica ora dice 30 punti e nono posto: è un’utopia pensare di lottare per l’Europa?