Guardandola così, senza pensare a niente, la classifica finale lascia un po’ l’amaro in bocca. Il Bologna infatti chiude la sua stagione al dodicesimo posto, esattamente due posizioni in meno dell’anno passato seppur con un totale di punti maggiore. E se l’obiettivo era arrivare nella parte sinistra della classifica e fare complessivamente meglio dello scorso campionato, beh… non si è riusciti nell’impresa.



Guardandola con attenzione però, quella classifica racconta la storia di un campionato tutt’altro che semplice: prima la malattia di Sinisa Mihajlovic e il suo distacco dal campo, mesi giocati senza allenatore, poi il lockdown causa Covid-19 e ancora una seconda parte di stagione giocata in condizioni non abituali sia per il Bologna che per il resto delle squadre. E questo, volendo o no, ha inciso sul risultato finale.



Si poteva fare meglio? Probabilmente sì, la soddisfazione è a metà in tutto l’ambiente. Lo stesso tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic, nel post partita di Bologna-Torino finita 1-1, ha affermato: “E’ stata una stagione anomala, i ragazzi sono stati bravi, si sono tenuti in forma. Sapevamo che sarebbe stato un campionato falsato con gare ravvicinate e con il caldo ma i ragazzi sono stati professionali. Si poteva far meglio ma anche peggio”.



E nonostante la stagione sia terminata da meno di 24 ore, probabilmente proprio per come è terminata, l’ambiente rossoblù non vede l’ora di ricominciare per archiviare la stagione e cercare di ottenere nuove soddisfazioni. Mihajlovic ieri sera si è soffermato molto anche sul mercato, chiedendo alla società idee chiare per cercare di dare un volto nuovo al Bologna. Il volto di una squadra che deve fare dell’ambizione il suo obiettivo più grande.