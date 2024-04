Bolognamania: è la notte dei miracoli

, una gara memorabile che è l’ennesima testimonianza della stagione straordinaria dei rossoblù quest’anno. La prova vinta dalall’Olimpico contro laperè stata una vera e propria lezione di calcio, un esempio di come vadano affrontate le partite e di come chiunque possa fare la differenza.Dal gol incredibile dipassando per le reti straordinarie di, ilè riuscito con una prova corale di squadra a battere una diretta concorrente piazzandosi momentaneamente ada quest’ultima e a soli due punti dal terzo posto della. Sinceramente, chi l’avrebbe mai detto ad inizio campionato che a fine aprile i rossoblù sarebbero stati a quotaNon è più un sogno, la realtà è più bella di quanto si potesse mai immaginare. Come cantava, la notte in cui si è talmente orgogliosi di essere bolognesi da recarsi in un lunedì sera aper applaudire la squadra rientrata dall’Olimpico dopo la vittoria.Dagli adulti ai bambini, la febbre rossoblù si sta espandendo sotto le: è un periodo talmente magico che la gara al biglietto per le prossime partite delalviaggia all’impazzata. Ora laè ampiamente alla portata e per quanto siache i giocatori continuino ad affermare di ragionare, il pensiero di tutti va proprio lì. Quell’che sembrava un miraggio ed ora è più vicina che mai.