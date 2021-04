Giocare contro la prima della classe non è mai facile, soprattutto quando incontri un giocatore come Lukaku che finalizza l’unica vera occasione creata dall’Inter ieri sera allo Stadio Dall’Ara. Il risultato dice 1-0 per i nerazzurri ma il Bologna ha da rimproverarsi solo qualche limite in attacco: come ammesso dal tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic al termine della partita, “E’ mancato solo il gol”.



Già, quello che fa rabbia è che il Bologna ha saputo difendere e costruire azioni importanti che però si sono concluse in un nulla di fatto: Soriano, Orsolini, Sansone e Svanberg hanno avuto tra i piedi la palla per il pareggio senza però riuscire a gonfiare la rete.



E si torna quindi a parlare della mancanza di un vero bomber all’interno di questa squadra con il mister rossoblù che sottolinea come “Il finalizzatore manchi da due anni a questo gruppo” ma che allo stesso tempo “Siamo comunque andati in gol con 16 giocatori diversi”.



Ed è forse questo il segreto del Bologna, riuscire a colmare le defezioni con la forza di volontà che questa rosa sta dimostrando di avere: dove non arriva un giocatore, ci pensa un compagno. E se i gol non li segna un centravanti, li finalizza un centrocampista. D’altronde, Sinisa è stato chiaro anche sulla partita di ieri sera: “Ai miei ragazzi, non posso rimproverare nulla”.