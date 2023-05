Una partita dalle pochissime emozioni quella tra Bologna e Roma terminata ieri per 0-0 allo Stadio Dall’Ara: da una parte una squadra con la testa alla gara di ritorno di Europa League, dall’altra una squadra che forse ha esaurito la benzina e si trova ora a fare i conti con un finale di stagione dove le rivali corrono e lei rallenta.



Inutile nasconderci dietro ad un dito: l’obiettivo dell’ottavo posto è stato cantato e decantato da tutti i protagonisti, dai giocatori fino ad arrivare all’allenatore e alla società. Mollare ora sarebbe un peccato ma la situazione oggi vede il Bologna all’undicesimo posto in solitaria con davanti Fiorentina, Torino ed ora anche il Monza.



Cosa stia succedendo ora ai rossoblù è difficile a dirsi… forse la stanchezza e i mesi intensi fatti dall’inizio dell’anno solare hanno portato ora la squadra ad assestarsi e non avere più quella grinta necessaria per fare la differenza in queste ultime tre partite che rimangono.



Ieri si è rivisto in campo dal primo minuto Marko Arnautovic, autore di una gara di sacrificio ma ancora lontano dalla condizione ottimale. Non solo, è stato il turno anche di Lorenzo De Silvestri che non scendeva in campo dal mese di ottobre. Le tante assenze del match possono aver influito sul risultato finale ma questo è il momento di stringere i denti e tirare fuori gli attributi per terminare il campionato nella parte sinistra della classifica.