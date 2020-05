E così, domani ripartiranno gli allenamenti di squadra in tutta Italia e il Bologna si ritroverà insieme a Sinisa Mihajlovic a Casteldebole. Non solo, si va verso l’ok per la ripresa del campionato verso la meta di giugno: mentre volge al termine il primo week end di calcio giocato, con il riavvio della Bundesliga, tutto fa pensare che prima o poi ripartirà anche la Serie A.



E in questo momento di speranze e desideri, Sinisa Mihajlovic accende la fiamma dei cuori rossoblù attraverso una dichiarazione rilasciata ad una tv serba: “Ibrahimovic? L’ho sentito qualche giorno fa, non rimarrà a giocare al Milan. Vediamo se decide di venire da noi o se tornerà in Svezia”.



Inutile dire che la notizia si è diffusa alla velocità della luce anche qui in Italia e che i tifosi del Bologna abbiano cominciato a sognare: d’altronde, non parliamo di un giocatore qualunque ma di un campione capace ancora di decidere le partite e di portare da solo il peso dell’attacco.



Cominciare un campionato con Zlatan Ibrahimovic come centravanti ti pone per forza come obiettivo quello dell’Europa: lo stesso obiettivo chiesto a gran voce da Sinisa Mihajlovic quasi un anno fa, alla fine di un’impresa calcistica indimenticabile. Vediamo quello che succederà e se questa voce avrà degli sviluppi: con ogni probabilità quest’anno il mercato estivo durerà meno ma forse ci regalerà momenti unici.