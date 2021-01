Il Bologna chiude il girone di andata al tredicesimo posto e con 20 punti in classifica, esattamente a metà rispetto a quello che è l’obiettivo della stagione: raggiungere prima possibile 40 punti e di conseguenza la quota salvezza.



E’ tempo di un primo bilancio quindi ed è difficile pensare che questa prima parte di campionato sia stata del tutto sufficiente: nonostante il risultato in linea con gli scopi prefissati, sono stati tanti i punti persi per strada e le difficoltà che il Bologna ha incontrato lungo il suo cammino.



A partire dai tanti infortuni ai problemi difensivi, passando per la mancanza di un attaccante di razza, la squadra rossoblù si è limitata fino ad oggi a giocare cercando di battere le dirette concorrenti e a subirle dalle compagini più forti: la partita di ieri pomeriggio contro la Juventus, finita 2-0 per i bianconeri, ne è un esempio. Il Bologna ha giocato una gara di sacrificio e non si è mai tirata indietro ma i quarti in classifica hanno giocato da Juventus e il risultato finale è stato purtroppo una sconfitta.



Cosa dovrà cambiare il Bologna nella seconda parte di stagione? Innanzitutto, ci vorrà più coraggio ed imprevedibilità. Poi, se è vero che comunque tutti stanno dando il proprio contributo alla causa, è altrettanto vero che serve a questo gruppo un innesto di valore. Davanti infatti la squadra rossoblù ha bisogno di un giocatore da dieci gol a stagione: solo così si potrà uscire dalla mediocrità e fare un notevole passo avanti in questa Serie A.