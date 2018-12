Ci sono partite che tolgono il fiato, gare sofferte fino all'ultimo minuto e poi ci sono le cosiddette. Quelle in cui il timore viene prima di tutto, in cui il gioco non si vede e fa più clamore il freddo sugli spalti che tutto il resto. E' il caso diandato in scena ieri sera al Dall'Ara, con la temperatura di -2 gradi e uno spettacolo che definire tale è un eufemismo.Gli amici storici, prima compagni di squadra e ora rivali in panchina, hanno messo in scena una partita dalle rare emozioni in cui le due compagini si sono notate solo in fase difensiva. Il risultato finale è deludente per il Milan, un po' meno per il Bologna che è uscita a reti inviolate dalla gara contro i quarti in classifica ma che non può ritenersi soddisfatto visto ile un girone di andata che sta per concludersi.Dopo le conferme da parte della società, anche il difensorenelle dichiarazioni post-partita ha speso una lancia in favore del tecnico del Bologna: "lavora bene, non avrebbe molto senso cambiarlo" ha dichiarato ai microfoni dei cronisti. E ieri, a differenza delle ultime prestazioni, la squadra sembra aver seguito per filo e per segno il suo allenatore.Negli ultimi quattro minuti, Inzaghi ha poi scelto di mettere in campo l'attaccantedopo due mesi dall'ultima volta: l'impatto è stato breve ma abbastanza positivo e forse, potrebbe tornare utile già sabato contro il Parma.D'altronde, le staffette esistono e servono. L'ultima vittoria del Bologna in trasferta risale proprio al 22 dicembre scorso, a Verona contro il Chievo: fu protagonista assoluto il numero. Che sia di buon auspicio per sabato prossimo? Lo auguriamo a lui e a noi.