Bolognamania: festa Champions e un pareggio amaro

Il pareggio pertralascia un po’ l’amaro in bocca nel giorno dell’ultima partita dei rossoblù alcon annessi festeggiamenti post gara per il raggiungimento della. Dominata la sfida per settanta minuti e in vantaggio di tre reti, i padroni di casa sono stati rimontati nel giro di un quarto d’ora e hanno terminato la gara con un solo punto.Vincere contro la, giocando uno dei migliori primi tempi della stagione, avrebbe sancito il terzo posto matematico in classifica mentre ora ilsi giocherà questa possibilità nell’ultima sfida in trasferta contro il. Certo, è stata un’occasione buttata alle ortiche ma questo non cancella ilottenuto in questa stagione.Va sottolineata la perfetta prova di, al gol per la prima volta e per di più con una doppietta. Gli errori die diinvece, sono da dimenticare al più presto ma i festeggiamenti del post-gara hanno di fatto archiviato subito la sfida regalando ai tifosi un momento davvero emozionante sulle note dell’inno dellaE mentre si aspetta sera per ilche travolgerà le strade della città, tutti si interrogano sul futuro di. Nella conferenza stampa post-partita ha detto che la decisione verrà presa questa settimana e che verrà comunicata insieme al. Tutta la piazza si augura che rimanga per dare seguito all’impresa storica compiuta quest’anno, l’alchimia creata tra tutti è qualcosa di magico che nessuno vorrebbe vedere andare via.