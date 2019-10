Vuoi distruggere tutto da solo ma non sai come fare? Chiedi al Bologna. Fin troppe volte - vedi la gara persa ieri contro il Cagliari per 3-2 - la squadra rossoblù commette errori decisivi che costano caro al risultato. Ieri alla Sardegna Arena, venti minuti di caos totale da parte del Bologna hanno decretato la vittoria finale dei padroni di casa e il rammarico per non averci creduto fino in fondo nell’arco dei novanta minuti.



Prendiamo come esempio Mattia Bani: nell’ultima gara contro la Sampdoria, il suo gol ha portato la vittoria tanto da essere eletto da molti come il migliore in campo. Ieri invece, due errori ingenui hanno portato ai gol del Cagliari. Come mai? Non possiamo non ammettere che l’assenza degli infortunati ma soprattutto il turnover deciso da Mihajlovic abbia inciso sulla prestazione, un giocatore come lui ha infatti bisogno di avere al fianco un uomo d’esperienza come Danilo per poter brillare.



La coppia con Denswil non ha retto, così come davanti Orsolini e Sansone non sono riusciti a fare quanto gli viene richiesto. E questo a lungo andare può essere un problema, soprattutto quando il peso dell’attacco dipende molto da loro. Santander invece, al di là del gol su rigore, ha giocato una gara di sacrificio e determinazione dimostrando di poter scendere in campo da titolare.



Se il Cagliari ad oggi è una delle sorprese del campionato e si trova ora al quinto posto in classifica, il Bologna in questo momento è in grado di battere le ultime della classe ma fa fatica con la parte sinistra della classifica. C’è ancora tanto da lavorare e da migliorare se si vuole tenere stretti il decimo posto in una Serie A complicata e dalle mille sfaccettature. Ora testa all’Inter, sabato si può e si deve fare di più di ieri.