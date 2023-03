Tanti giocatori sono stati lontani da Casteldebole in queste due settimane, impegnati con la propria Nazionale durante la sosta della Serie A: il Bologna, infatti, è una delle squadre con più stranieri in organico e può vantarsi di avere avuto in questi dieci giorni una parte della rosa impegnata in altre competizioni.



Dall’altra parte però, Thiago Motta si trova nella situazione di dover fare i conti, prima di Bologna-Udinese, con tante assenze e con diversi giocatori che si sono allenati senza di lui: è difficile ad oggi abbozzare una formazione titolare, quello che purtroppo è certa è l’assenza di Marko Arnautovic per un nuovo infortunio.



Sarà dato spazio a Sansone o continuerà Barrow? E se Motta ci sorprendesse con l’ingresso di Zirkzee dal primo minuto? L’allenatore rossoblù ci ha spesso sorpreso con la formazione titolare e quindi, dopo queste due settimane, potrebbe stupirci con l’ingresso di qualcuno dalla panchina.



Dall’altra parte invece l’Udinese dovrà fare i conti con tante assenze, motivo per cui il Bologna dovrà essere bravo ad approfittare di questa situazione e portare a casa tre punti. L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela scappare, infatti la squadra bianconera al momento si trova un punto sopra dei rossoblù in classifica. E’ arrivata l’ora del sorpasso!