Il Bologna non si ferma e anzi, dà seguito alla vittoria contro l’Udinese tornando a vincere sul campo dell’Atalanta dopo 14 anni: finisce infatti per 2-0 la sfida di sabato contro i nerazzurri ma quello che rende davvero orgogliosi non è tanto il risultato in sè ma la qualità del gioco messo in campo da Thiago Motta.



Al di là di Sansone ed Orsolini, autori dei due gol, diversi giocatori hanno espresso il massimo del proprio potenziale: da Skorupski a Schouten, passando per un Zirzkee in forma strepitosa, il Bologna ha dimostrato di essere padrone del campo dall’inizio alla fine. E che campo!



Ora l’entusiasmo dilaga tra i tifosi e l’attesissima sfida contro il Milan sarà davvero sold out: la squadra di Thiago Motta ora è una squadra che può giocarsela contro chiunque, una squadra che finalmente regala soddisfazioni e che può terminare il suo campionato nella parte più alta della classifica.



“Con Motta gioca chi merita” ha detto Sansone al termine della gara contro l’Atalanta. Ed effettivamente è questo il segreto di un allenatore che la società dovrà blindare per mettere le basi della prossima stagione e puntare all’Europa. Tutti allo stesso livello, tutti per un unico scopo. In poche parole: “Tutti per uno, uno per tutti!”.