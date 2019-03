“Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”: con questo concetto di Trilussa, Sinisa Mihajlovic ha lavorato in settimana sulla "Resilienza" per far sì che la sua squadra capisse l'importanza di resistere e non mollare mai. Risultato? Un'importante vittoria del Bologna per 2-0 contro il Cagliari, in uno Stadio Dall'Ara gremito, ed una situazione in classifica che vede - per il momento - i rossoblù a solo un punto dalla zona salvezza.



In attesa che stasera giochi il quart'ultimo Empoli contro la Roma, il Bologna può continuare a sperare e a credere di riuscire a raggiungere un obiettivo che ad inizio anno sembrava scontato. Invece, con gli attuali 21 punti in classifica bisognerà lottare fino all'ultimo e la sfida contro le dirette concorrenti si preannuncia tutt'altro che semplice. L' aspetto positivo però, è nella partecipazione della squadra e nella grinta che anche ieri è stata messa in campo. Prendiamo come esempio il centrocampista Erick Pulgar che con coraggio ha scelto di tirare il rigore assegnato ieri al Bologna: quel pallone pesava parecchio, un po' perché parliamo del primo tiro dal dischetto della stagione e un po' perché metterlo a segno avrebbe portato i rossoblù in vantaggio. Senza paura, occhi sul portiere, il cileno ha tirato in maniera decisa e convinta.



E' questo che si chiede al Bologna, la volontà di lottare e di crederci dal primo al novantesimo minuto. E' chiaro, in questo finale di stagione bisognerà guardare sempre ai risultati delle altre e non basterà solo fare il massimo per salvarsi: c'è da ammettere però che determinazione e concentrazioni possono trasformarsi in due armi importanti. D’altronde, “Le difficoltà rafforzano la mente, così come il lavoro irrobustisce il corpo”.