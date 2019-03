Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato che hanno visto le vittorie di Juve, Parma e Milan rispettivamente su Udinese, Genoa e Chievo, prosegue il programma della ventisettesima giornata, l'ottava di ritorno di Serie A.



Apre alle 12.30 il Bologna che è alla disperata ricerca di punti salvezza e che ospita in casa in un autentico scontro diretto per non retrocedere il Cagliari. Gli emiliani sono fermi al terz'ultimo posto e con una vittoria riporterebbero a solo 1 punto la distanza dalla zona salvezza. I sardi grazie alla vittoria sull'Inter si sono invece portati a + 9 sulla squadra di Mihajlovic e puntano al successo per chiudere il discorso salvezza.



Alle 15 oltre a Inter-Spal sono due le gare in programma e fondamentali nella corsa ad un piazzamento europeo. Torino e Atalanta, al sesto posto a pari punti con la Lazio (che ha una gara in meno) sono entrambe impegnate in trasferta rispettivamente a Frosinone e Genova sponda Sampdoria. I ciciori sono in piena lotta per non retrocedere, ma sono fermi a 5 punti di distacco dalla zona salvezza. I blucerchiati, invece, battendo gli uomini di Gasperini li sorpasserebbero in classifica riaprendo la propria corsa europea.