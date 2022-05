Il Bologna continua la sua striscia positiva pareggiando contro la Roma per 0-0 e ottenendo il suo sesto risultato utile consecutivo: incredibile a dirsi solo qualche mese fa, eppure, la squadra di Sinisa Mihajlovic sta affrontando tutti a testa alta concludendo nel miglior modo possibile questo girone di ritorno.



A partire da uno Skorupski in forma strepitosa (ammesso anche da lui in conferenza stampa: “Questa è la mia migliore stagione”) che ha dato vita ieri sera a delle parate salva risultato fino ad arrivare a Schouten, fondamentale in entrambe le fasi, la squadra rossoblù ha dimostrato in queste settimane di non avere paura delle grandi.



Ora nelle ultime tre giornate di campionato al Bologna spettano tre sfide contro squadre assolutamente alla portata, due delle quali in piena lotta per non retrocedere: prima sarà il turno del Venezia, poi Sassuolo e Genoa. L’obiettivo sarà quello di riuscire a concludere la stagione a 50 punti per dare un senso a quest’annata nell’attesa che nasca il nuovo Bologna con l’arrivo del prossimo Direttore Sportivo.



Già, perché a fine campionato le strade di Bigon e del Bologna si divideranno: si parla tanto del possibile inserimento di Sartori, nome molto importante nel panorama italiano e che potrebbe dare nuova linfa all’ambiente rossoblù replicando quanto di buono fatto all’Atalanta? Sarà davvero lui il prossimo DS? Ce lo dirà solo il tempo.