“Ci siamo fatti male da soli”: con queste parole Sinisa Mihajlovic ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina di ieri allo Stadio Franchi per 1-0. Dopo un palo ed una traversa, i rossoblù sono stati beffati al 70’ del secondo tempo con un gol di Torreira tornando a casa con zero punti e tanto amaro in bocca.



Il fatto di non essere riusciti a sfruttare le occasioni capitate è il mantra delle ultime prestazioni del Bologna in campionato: se non si concretizza quel poco che si crea, si rischia davvero poi di perdere. E questa sconfitta brucia perché avrebbe permesso alla squadra di Mihajlovic di fare un piccolo passo in avanti mentre ad oggi è ancora ferma al dodicesimo posto in classifica.



Un altro dato importante da sottolineare è il fatto che il Bologna abbia colpito 17 pali da inizio campionato: nessun’altra squadra ha fatto tanto e come ammesso dallo stesso tecnico rossoblù, “Bisogna anche essere fortunati”. E speriamo che questa fortuna arrivi nel finale di stagione, per permettere ai rossoblù di dare un nuovo volto alla stagione. Ora si fa fatica a crederci ma mai dire mai.



E tra un Soriano che si cruccia per il gol sbagliato e un Arnautovic che dopo il Covid ha bisogno di ritrovare la condizione, va dato atto ad Orsolini di essere stato il più dinamico in campo. Rispetto ai primi tempi, il giocatore rossoblù è cresciuto tanto e bisogna appellarsi a lui per riuscire a rendersi pericolosi. Chi l’avrebbe mai detto?