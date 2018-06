Un vero e proprio colpo di fulmine. Eh già, sembra proprio che tra il nuovo allenatore Filippo Inzaghi e la piazza di Bologna sia subito scattata una scintilla importante. Sono bastate alcune frasi pronunciate con sincerità alla conferenza stampa di presentazione per riportare tra i tifosi rossoblù un po' di quell'entusiasmo che negli ultimi mesi era decisamente venuto meno.



Carismatico, deciso, attento e serio: tutti aggettivi che rispecchiano in pieno la personalità di Pippo Inzaghi, uno che per tornare in Serie A ha scelto di ripartire dalla Lega Pro sudandosi partita dopo partita il rientro nella massima serie. Ed è questo di cui ha bisogno il Bologna, di un allenatore e di giocatori che abbiano fame di affermarsi, che abbiano voglia di fare e che "sentano dentro il fuoco", per citare le famose parole del patron Joey Saputo.



Per questo, quando Inzaghi pronuncia "Da allenatore sarò duro solo con coloro che non si renderanno conto della fortuna che hanno a essere qui: chi non pedala starà a guardare. Io darò l’esempio lavorando 12 ore al giorno" fa breccia subito nel cuore dei tifosi. Tornare a sentire parlare di Bologna come piazza importante e captare la volontà di rendere la squadra più forte sono boccate d'aria pura dopo mesi di difficoltà.



La grande storia di Pippo Inzaghi da giocatore la conosciamo bene e ora il tornare a mettersi alla prova in Serie A come allenatore sarà una sfida importante, una di quelle che è vietato sbagliare. I presupposti per una stagione diversa dalle precedenti ci sono tutte, bisognerà costruire e consegnare a "Super Pippo" una squadra all'altezza della situazione che possa tornare a rendere orgoglioso il proprio pubblico.



E sempre citando le sue parole, "Qualsiasi cosa faccio per me è la Champions League. Spero di restare qui a lungo, se mi avessero proposto dieci anni avrei firmato": beh caro Pippo, questo è quello che ti auguriamo. L'entusiasmo l'hai già riportato, tanto che impazza il coro "Inzaghi portaci in Europa". Ma cercando di rimanere con i piedi per terra, se anche solo 1/5 di quanto detto in conferenza stampa verrà riportato poi in campo allora sì... potrai essere davvero tu l'uomo della svolta. L'allenatore giusto per questo Bologna.