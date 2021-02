Che rumore fa la felicità? Probabilmente, per un tifoso del Bologna, è il suono del triplice fischio finale della gara disputata ieri sera tra Bologna e Lazio e finita 2-0. Contro una delle squadre più forti del campionato, la compagine rossoblù non solo ha messo in campo una partita all’altezza della situazione ma ha disputato, con ogni probabilità, la miglior prova della stagione.



E’ stata una gara perfetta sotto tanti punti di vista, dalla difesa all’attacco tutti quanti hanno dato il proprio contributo alla causa: in primis, Skorupski con il rigore parato a Immobile e poi Mbaye, tornato titolare per sostituire l’infortunato Tomiyasu, autore inaspettato del primo gol rossoblù. E che dire poi di Sansone? A prescindere dalla seconda rete che ha sancito il risultato finale, sta dimostrando di essere importante per questa squadra crescendo di partita in partita.



Una delle sorprese più belle però, viene dal reparto difensivo che fino a qualche tempo fa era il più problematico e fragile: con l’arrivo di Soumaoro nel mercato di gennaio il Bologna non solo ha trovato un difensore solido e determinato ma ha acquistato la sicurezza che mancava, il giocatore infatti di fianco a Danilo sta diventando un pilastro imprescindibile per la difesa rossoblù. Basti pensare che ieri sera, Immobile e compagni, si sono trovati davanti un muro invalicabile.



Tutto è bene quel che finisce bene e al Bologna, la vittoria contro una “Big” mancava da troppo tempo: il risultato di ieri sera non solo deve spronare la squadra a credere di più nelle proprie possibilità ma servirà anche per affrontare al meglio le prossime sfide contro Cagliari e Napoli. Volere è potere e con il lavoro di squadra si possono raggiungere traguardi importanti: infatti, continuare su questa strada è fondamentale per cercare di concludere il campionato nel migliore dei modi.