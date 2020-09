In casaè buona la seconda. Esattamente a metà tra la prima di campionato e il termine del mercato estivo isanno di poter contare su fondamenta incrollabili e giovani di ottime speranze, in attesa di poter inserire gli ultimi puntelli di sostegno.Tra le conferme, come se ce ne fosse necessità, spicca ancora una volta la figura di, depositario ed esecutore del gioco. Assist man e, ha dimostrato il suo peso specifico nello scacchiere dinel derby stravinto 4-1 col, in cui ha letteralmente scherzato gli schemi difensivi avversari, sfruttandone ogni minima incertezza.Tra le giovani promesse invece ha rubato la scena senza ombra di dubbio l’dello scozzese, terzino sinistro abile con entrambi i piedi, arrivato dopo un infinito corteggiamento dai granata dell’Heart of Midlothian FC. Dotato didi base, ad impressionare è stata l’assoluta mancanza di soggezione da debutto in uno dei campionati più importanti al mondo, dimostrandooltre che ad una personalità da veterano.In fascia ha letteralmente arato il terreno del, coprendo da buon difensore ma soprattutto spingendo come un ossesso alla vista degli spiragli lasciati dagli svogliati difensori avversari. Se il rendimento mostrato ieri sarà la base su cui farlo crescere,potrà contare su un giocatore dalle caratteristiche quasi inedite per la sua rosa, un terzino di spinta, rapido, molto presente in fase avanzata e con ottimi piedi, entrambi. È indubbio che per spiccare inanche le qualità difensive dovranno ricevere le dovute attenzioni, ma altrettanto indubbia è la qualità del materiale con cui lopotrà lavorare.Prestazione autorevole la sua in una serata in cui le sbavature si contano sulle dita di una mano (coi guanti, se vogliamo), in cui un avversario ad oggi seriamente candidato alla retrocessione ha lasciato modo e spazio aldi esaltarsi nel palleggio (perno di centrocampo ne farà ammattire tanti) e concludere con 4 reti all’attivo e 1, la solita, incassata. Con la situazione COVID in casaa tener tutti sulle spine ora si attende la conclusione del mercato, che possibilmente si concluderà con l’arrivo die la contestuale partenza diverso Spezia.