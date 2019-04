Dal record negativo di 4 gol subiti in 15 minuti, al record positivo di 2 rigori concessi nell’arco di tre minuti. C’è un abisso fra la gara disputata giovedì sera a Bergamo e quella di ieri sera contro il Chievo, in cui la migliore formazione possibile ha saputo prima soffrire e poi reagire regalando ai tifosi bolognesi il risultato finale di 3 reti a 0.



Viene da pensare che l’allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic abbia fatto bene a scegliere di far riposare la maggior parte dei titolari nel turno infrasettimanale, così da averli avuti poi ieri al top di condizione. Contro i clivensi è stato tutto fuorché una gara semplice, motivo per il quale l’atteggiamento e la determinazione hanno davvero fatto la differenza.



L’applauso più grande però va al cinismo di Erik Pulgar che ieri, con coraggio e senza paura, ha tirato due calci di rigore a distanza di tre minuti ed entrambi con la stessa potenza, centrando la porta 2 volte su 2. Non è da tutti e dimostra veramente il carattere di questo giocatore, ora al suo quinto gol realizzato da dischetto. Un portento, così come il compagno Mitchell Dijks, autore del terzo gol che ha festeggiato la prima rete con la maglia del Bologna. Da tanto tempo non si vedeva a Bologna un terzino capace di comandare la fascia in questo modo, con forza fisica e qualità, autore domenica dopo domenica di ottime prove tanto da meritarsi molto spesso il titolo di MVP.



Partendo da loro due fino ad arrivare al resto della squadra, la salvezza passa prima dal Bologna e poi dagli avversari. Ora c’è un quartultimo posto da mantenere e sette giornate per riuscirci, a partire dalla prossima sfida contro la Fiorentina in trasferta. Tanti i tifosi presenti, forte la volontà di farcela. Si può e si deve!