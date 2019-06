L’arrivo di Walter Sabatini a Bologna come supervisore dell’area tecnica delle società di Joey Saputo, Bologna e Impact, ha dato una scossa notevole all’ambiente. Se già il finale dello scorso campionato aveva ridato entusiasmo ai tifosi rossoblù, lo stesso vale per la conferenza stampa dell’ex Dirigente di Roma e Sampdoria: probabilmente, se la campagna abbonamenti fosse partita il giorno seguente la presentazione ufficiale, ci sarebbe stata un’impennata record rispetto agli ultimi anni.



Già, perché sentire dire ad un uomo e un professionista come Sabatini che Bologna per lui è "​una finale, voglio ottenere grandi cose qui e subito" non può che caricare la piazza. E infatti, l'attesa anche solo per il ritiro di Castelrotto non aspetta a farsi sentire: saranno tantissimi i bolognesi che seguiranno i rossoblù nel ritiro trentino.



Intanto, Sabatini e Bigon si muovono sul mercato e dopo l'ufficialità della conferma di Riccardo Orsolini, il primo acquisto della stagione 2018/2019 è Mattia Bani, prelevato a titolo definitivo dal Chievo. Le richieste del tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic infatti sono innanzitutto relative al reparto difensivo: c'è bisogno di sostanza e solidità, oltre che di qualità e professionalità.



Quali saranno poi gli altri reparti da sistemare? Sicuramente l'attacco, con uno tra Santander e Destro che dovrà lasciare le Due Torri. E' ancora presto per dirlo ma si lavora per costruire un Bologna competitivo per l'Europa, la base c'è... e nel giro di un mese dovranno arrivare i rinforzi veri.