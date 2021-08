E così, si torna al Dall’Ara. E’ vero, solo al 50% della capienza dello stadio, ma è già un passo avanti rispetto all’ultimo campionato e mezzo: il popolo rossoblù non vede l’ora infatti di tornare a sedersi sui gradini di quella che per molti è una seconda casa, sarà tutto diverso, bisognerà rispettare le misure di sicurezza, indossare la mascherina ma tutto questo è nulla rispetto all’emozione di tornare a vedere una partita dal vivo.



In questi giorni sotto le Due Torri si vive una vera e propria corsa ai biglietti: nonostante Ferragosto imminente, tantissimi tifosi rossoblù hanno acquistato il biglietto per assistere alla gara di Coppa Italia tra Bologna e Ternana prevista il prossimo lunedì. Dopo le amichevoli estive, sarà la prima gara ufficiale per i ragazzi di Mihajlovic che dovranno dimostrare quelle che sono le ambizioni per la prossima stagione.



E mentre anche il campionato si avvicina, tutto tace dal fronte mercato: è tornata in auge la pista che porta a Lyanco, ex rossoblù ora in forza al Torino e desideroso di trovare una squadra in cui poter giocare da titolare. Prima però bisogna cedere e anche in questo caso, il Bologna ha ancora poche settimane di tempo per trovare un club ai giocatori che considera esuberi.



Ad oggi, rispetto lo scorso anno, il Bologna si è rinforzato oppure no? Pensando all’attacco, con l’arrivo di Marko Arnautovic, sicuramente sì. Per gli altri reparti invece, sono stati diversi gli addii importanti e il nuovo capitano rossoblù, Roberto Soriano, dovrà essere bravo a portare per mano una squadra fatta prevalentemente di giovani. Non sarà facile ma sappiamo come l’unione faccia la forza, soprattutto a Casteldebole.