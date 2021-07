E’ partito da Bologna, debuttando in Serie A con la maglia rossoblù nel 1981 (non ancora diciassettenne) ed è arrivato a 57 anni a vincere l’Europeo 2020 guidando l’Italia ad un’impresa eccezionale, raccogliendo gli Azzurri dalle ceneri e facendoli risorgere con la forza dell’unione.



La vittoria dell’Italia di Roberto Mancini è qualcosa di unico e indimenticabile: partendo da come è stata maturata fino ad arrivare ad ogni singola gara, i giovani hanno fatto la differenza così come i giocatori d’esperienza (vedi Chiellini e Bonucci, entrambi fondamentali nella gara contro l’Inghilterra).



In questa terra che tanto ha sofferto negli ultimi mesi, oggi finalmente si gioisce per qualcosa che ci ha resi orgogliosi più che mai: l’Italia è tornata e non ha intenzione di fermarsi, guidata da un leader capace che con il suo entusiasmo e la sua umiltà ha saputo ottenere un risultato tanto impensabile quanto meritato.



In questa splendida Nazionale purtroppo manca però il colore rossoblù: Mancini ha scelto di non convocare Soriano ed Orsolini ma la speranza è quella che per il Mondiale 2022 possano anche loro far parte degli Azzurri. Sta a loro dimostrare, nella prossima stagione, quello che possono dare per rientrare nel futuro di questo progetto targato Mancio: siamo certi che faranno di tutto per conquistare il CT della Nazionale. Intanto pensiamo a goderci questa serata... IT’S COMING ROME!