Bolognamania: matematicamente in Europa!

Ora possiamo dirlo:. Non si sa ancora quale sarà la competizionealla quale prenderà parte ma già questo è un risultato straordinario. Un risultato corale frutto in primis die della sua squadra ma anche della società, dei tifosi e di una città intera.Il pareggio di ieri pomeriggio percontro l’porta i rossoblù a soli due punti dal terzo posto e in piena zona, con quattro gare ancora da giocare ed un entusiasmo dilagante nell’affrontare quest’ultima parte di campionato. È la prima volta, forse da tanto tempo, in cui si vorrebbe che ilnon finisse mai.Ha mantenuto la sua promessa, nel giro di dieci anni dal suo arrivo sotto leha riportato ilin: oggi è un giorno di festa, un giorno in cui si è davvero fieri di tifare i colori rossoblù e che rimarrà nella storia per sempre. In questo momento, infatti, ilnon ha nulla da invidiare allee anzi… è tornataTornando alla gara contro l’, non è stata propriamente la migliore gara messa in campo dalla squadra dima il gol incredibile su punizione diha riportato la parità in campo e permesso di guadagnare un punto prezioso per tenere a distanza la. Infatti, raggiunto l’obiettivo dell’non bisogna fermarsi… laè nettamente alla portata, il tutto per tutto infatti inizia ora.