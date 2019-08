L'emozione della prima gara della stagione nel proprio stadio ha sempre qualcosa di speciale. Soprattutto se in panchina hai Sinisa Mihajlovic e lo vedi lì, nonostante la malattia, in piedi ad incitare e sostenere i suoi ragazzi nonostante la malattia.



Davanti ad uno stadio gremito, il Bologna vince infatti il derby contro la Spal per 1-0 con un gol nel recupero di Roberto Soriano. Altro protagonista indiscusso della serata: "Siamo contenti per il mister che è un grande uomo. Oggi su altri gol che ho sbagliato pensavo di aver perso un’occasione per regalargli una piccola gioia, poi alla fine l’ultima occasione me la sono giocata e ho segnato".



Già, perchè ieri sera i rossoblù hanno avuto numerose opportunità per segnare ma sono riusciti a concretizzarne una sola: proprio Soriano su tutti, ha prima fatto e disfatto per poi arrivare alla rete finale che è valsa la vittoria. Dal sbagliare un gol a due centimetri dalla porta a realizzarne uno bellissimo di testa, il numero 21 del Bologna è stato bravo nel crederci fino all'ultimo minuto.



La squadra è cresciuta molto nel secondo tempo e anche i nuovi innesti non hanno deluso le aspettative, soprattutto Tomiyasu che sembra essersi già adattato alla Serie A. Qualcuno, come ad esempio Dijks, deve ancora trovare la condizione ideale ma ieri, a differenza della gara con il Verona, abbiamo visto il vero Bologna. Quello della seconda parte della passata stagione.



Il merito assoluto è proprio dell'allenatore Sinisa Mihajlovic che con la sua forza e il suo coraggio, ogni giorno dà testimonianza di cosa voglia dire combattere. Ieri il suo ingresso sul campo da gioco è stato da pelle d'oca e tutto lo stadio si è unito in un coro solo: "Dai Sinisa".