Entrambi gambiani, entrambi con una storia difficile alle spalle, entrambi giovani e con la voglia di spaccare il mondo. Ecco la differenza tra chi gioca perché deve e chi gioca perché vuole. Ecco la differenza tra chi ha fame di dimostrare e chi no, ecco latra chi può cambiare unae chi invece resta spettatore nell’arco di un match.Quello che è successo ieri a, con la vittoria delpercontro l’, è la rappresentazione chiara ed evidente di quanto la mentalità possa incidere in una partita: a partire dall’allenatoreche in dieci uomini ha deciso comunque di provare a vincerla azzeccando alla perfezione i cambi, passando per un giovane del 2001 che segna il suo primo gol inad un altro che continua a segnare partita dopo partita, dimostrando non solo carattere ma una qualità ed un cinismo che da diverso tempo non si vedeva sotto leQuell’attuale nono posto in classifica è il frutto del lavoro die di un gruppo che è lo specchio riflesso della sua guida: il tecnico rossoblù ha creato un rapporto di fiducia sia con i giovani che con i “senatori”, stimolando i primi a non accontentarsi e il risultato è sotto gli occhi di tutti.riesce ad essere decisivo anche quando è sottotono,entra e nel giro di qualche minuto stravolge la partita,riescono a contrastare il centrocampo di una Big senza troppi patemi e anzi, contribuendo al buon rendimento della squadra.Per il secondo anno consecutivo ilsbancae se un anno e mezzo fa, questo risultato, ha dato vita ad una nuova stagione con lo straordinario percorso che ha portato ialla salvezza anticipata, il risultato di quest’anno può invece far pensare all’inizio di un’avventura in direzione. Il campionato non è ancora finito ma una cosa è certa: ilha ben chiare le sue potenzialità e i suoi prossimi obiettivi.