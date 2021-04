Ne vincitori ne vinti, il pareggio tra Bologna e Torino per 1-1 ieri allo Stadio Dall’Ara è stato il risultato più giusto per una sfida in cui nessuno meritava di vincere o di perdere.



Prima il gol di Barrow nel primo tempo, poi la rete di Mandragora nel secondo: nonostante la squadra granata abbia fatto la partita, i rossoblù sono stati bravi a difendere a sfruttare l’unica vera occasione della partita.



Hanno fatto discutere le scelte iniziali di Sinisa Mihajlovic che ha schierato un centrocampo totalmente inedito con Poli e Dominguez, uscito dopo dieci minuti a causa di un doloroso infortunio.



La motivazione probabilmente è da ricercare nelle tre sfide in una settimana e nella volontà di far respirare alcuni giocatori, motivo per cui ha fatto il suo ingresso in campo al posto dell’argentino il classe 2002 Baldursson.



I rossoblù sono stati sicuramente attenti e concentrati ma questo non è bastato a portare a casa il risultato: nonostante rimanga un po’ l’amaro in bocca visto il vantaggio, quello ottenuto ieri sera è sicuramente un ottimo punto in chiave salvezza.



Ora la classifica dice -2 alla famosa quota 40 e quando mancano 6 giornate alla fine del campionato, il Bologna può tirare un sospiro di sollievo e cercare di pensare solamente a chiudere in bellezza la sua stagione.