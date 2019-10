Una vittoria sofferta…ma pur sempre una vittoria. Il Bologna gioca, si impegna e trafigge la Sampdoria di Ranieri portando a casa davanti al suo pubblico una vittoria per 2-1 che riposiziona i rossoblù al decimo posto. Una prova corale dove però il protagonista assoluto, al di là del gol, è stato Rodrigo Palacio.



Ragioniamo da settimane sul fatto che serva un attaccante vero eppure l’argentino, anche adattato al ruolo di prima punta, riesce a sopperire alle assenze del reparto a suon di prestazioni mai banali. Carisma, determinazione, qualità e sacrificio: Palacio ha tutte le caratteristiche che in un giocatore non dovrebbero mai mancare e questo suo essere un campione lo testimonia anche sul campo a 37 anni.



E allora serve Zlatan Ibrahimovic? Beh, sì. Con Palacio nel suo ruolo naturale di esterno e un giocatore del carisma dello svedese, il Bologna potrebbe puntare davvero al sesto o settimo posto. La voce di un interessamento dei rossoblù al giocatore è vera, così come la richiesta di Sinisa Mihajlovic alla società per portarlo sotto le Due Torri a gennaio.



Un Bologna con Zlatan Ibrahimovic sarebbe un sogno ad occhi aperti, riposizionerebbe il brand ad alti livelli, significherebbe un successo assicurato sotto tutti i punti di vista. Un giocatore di quel calibro non si vede in città dai tempi di Baggio e come dice lui “In Serie A sarei in grado di fare ancora più di venti gol”. L’offerta c’è, la speranza che possa succedere è più viva che mai. Non ci resta che attendere!