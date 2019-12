“Finchè sto bene gioco, non penso ad altro ora”: così Rodrigo Palacio, 37 anni, dopo la vittoria del Bologna per 2-1 contro l’Atalanta allo stadio Renato Dall’Ara.



Protagonista assoluto, giocatore chiave e leader della squadra: ha segnato il suo quarto gol in campionato a due giornate alla fine del girone di andata e con tutto il girone di ritorno ancora da disputare. L’anno scorso i gol totali sono stati tre, quest’anno invece - oltre a superare con anticipo la quota della passata stagione – tutto fa pensare che le reti segnate possano essere molte di più.



Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si affida infatti a lui in assenza di un attaccante puro, preferendo adattare un esterno del suo calibro piuttosto che giocare dall’inizio con uno tra Destro e Santander: per quanto questa scelta, a volte, possa andare incontro a delle difficoltà è altrettanto vero che in una partita come quella di ieri riesce a fare la differenza.



L’attacco del Bologna è spesso impreciso ma quando vuole riesce a colpire e a portare a casa il risultato: la squadra scesa in campo contro l’Atalanta ha saputo soffrire ed essere incisiva, sfruttando le occasioni create e ottenendo così una vittoria importantissima per il morale e la classifica.



Mihajlovic sarà orgoglioso della prestazione dei suoi? Nonostante gli errori, il Bologna ha giocato a sua immagine e somiglianza. Ha sofferto, combattuto e alla fine ha vinto contro una squadra nettamente più forte. La classifica dice 19 punti e 11esimo posto in classifica: forse in linea con quanto preventivato ad inizio stagione ma conoscendo l’allenatore, ancora pochi per potersi ritenere totalmente soddisfatti.