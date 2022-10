Arriva finalmente la prima vittoria in campionato dell’era Thiago Motta: il Bologna, infatti, batte per 2-0 il Lecce in una gara magari non bellissima da vedere ma sicuramente giocata con l’atteggiamento di chi vuole riprendere in mano il proprio percorso.



Dopo aver provato diversi giocatori e adattato moduli, il nuovo allenatore del Bologna sceglie di dare un po’ di continuità e il risultato finale parla da solo: una vittoria contro una diretta concorrente, una vittoria che dà continuità alla partita vinta in Coppa Italia contro il Cagliari, una vittoria che profuma di novità. Da quanto tempo i tifosi del Bologna non esultavano in questo modo al Dall’Ara? Tanto, troppo.



Il migliore in campo, nemmeno a dirlo, è stato ancora una volta Arnautovic: al di là del gol segnato su rigore, il lavoro fatto da questo giocatore per la squadra è immenso. Senza di lui il Bologna non è la stessa cosa tanto da dipendere davvero dal numero 9 rossoblù: è vero, Zirkzee nelle ultime uscite non ha deluso le aspettative ma Marko è un fuoriclasse imprescindibile per questa squadra.



E mentre i tifosi sperano di vederli giocare presto insieme, bisogna sottolineare anche l’ottima prova del giovane Ferguson nella gara giocata ieri pomeriggio. Autore del secondo gol rossoblù, ha messo in campo una prova determinante e gagliarda senza soffrire più di tanto l’avversario. Ed è così che il Bologna è chiamato a giocare e ad affrontare le prossime partite, tutte alla portata: il prossimo sfidante infatti sarà il Monza in trasferta, poi sarà il turno del Torino. Due gare dalla quali i rossoblù di Thiago Motta devono uscire con punti, punti necessari a risalire velocemente la classifica.