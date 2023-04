In questo momento, con ogni probabilità, il Bologna è una delle squadre che gioca meglio in Serie A. Il merito? Va dato atto a Thiago Motta per il lavoro che sta portando avanti, nonostante qualche critica per le tensioni con Arnautovic e le scelte di cambiare i titolari spesso a seconda del lavoro svolto durante la settimana.



Infatti, “Scende in campo chi se lo merita” è il suo mantra da mesi: giocatori inamovibili non esistono e viene dato spazio a coloro che effettivamente sono al 100% di condizione fisica e mentale. Basti pensare a Barrow: la sua crescita con il tecnico è sotto gli occhi di tutti e ieri è arrivata l’ennesima testimonianza con l’assist e il gol che ha decretato il 3-0 finale contro l’Udinese.



Quella contro i bianconeri era una sfida da vincere per sorpassarli in classifica: detto e fatto, il Bologna infatti si trova ora all’ottavo posto in classifica subito dietro alla Juventus. Non solo, i rossoblù hanno raggiunto la cosiddetta quota 40 punti probabilmente molto prima del previsto pensando al girone di andata.



Ora, a distanza di tempo, viene da dire che la scelta dell’allenatore è stata azzeccata da parte della società: Thiago Motta è l’uomo giusto per questa squadra e continuando in questo modo potrà regalare grosse soddisfazioni sul finale di campionato. Per questo, bisogna cominciare a parlare del rinnovo prima che suonino le campane dell’Inter, in crisi più che mai con Inzaghi.