La pausa per le Nazionali costa cara al Bologna che perde - in un colpo solo - due titolari inamovibili: Tomiyasu e Medel. Entrambi hanno subito un infortunio che li terrà lontani dal campo per un mese intero, motivo per cui andrà ridisegnato l’11 titolare rossoblù in vista della prossima gara.



Vedremo in campo dal primo minuto Mbaye sulla fascia e Schouten in mezzo al campo? Assisteremo invece alla coppia di centrocampisti formata da Dzemaili e Poli, quella che scendeva giocava in assenza di Pulgar? Le possibilità sono diverse e l’avversario è tutto tranne che semplice: i rossoblù affronteranno infatti la prima della classe, la Juventus, per di più in trasferta.



Tutto fa pensare che la squadra di Sinisa Mihajlovic scenderà in campo con l’atteggiamento di sempre ovvero cercando di attaccare – nonostante la superiorità bianconera – non dandosi per sconfitta in partenza. Per necessità ed obbligo assisteremo però ad una mini rivoluzione dovuta innanzitutto a queste due assenze ma anche al grande ritorno di Dijks che si riprenderà il posto da titolare subentrando a Krejci.



Rimane l’enigma attacco perché, dopo che anche Destro è fermo ai box, l’unico sostituto di Palacio è Santander. E per una squadra che deve cominciare a finalizzare maggiormente le occasioni che crea, avere la coperta corta potrebbe rappresentare un problema. O l’opportunità di provare qualcosa di nuovo: vi piacerebbe vedere Sansone come “Falso nueve”? A voi la sentenza!