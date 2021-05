Un punto per uno e traguardo raggiunto per entrambe, la classifica dice infatti oggie a tre giornate dalla fine questo è il risultato che attendevano sia ilche l’. Allala gara finiscecon uno splendido gol nel primo tempo dial quale ha risposto, su rigore, nella seconda frazione di gioco.Un tempo per uno, prima il possesso della squadra di casa e poi nella ripresa unpiù determinato che ha saputo sfruttare l’occasione migliore della sua gara: il numero, entrato dalla panchina, si è reso protagonista siglando un tiro dal dischetto tantoper la classifica quantoper il risultato finale.“Non meritavamo di perdere” ha ammesso il tecniconel post-partita ed effettivamente il pareggio è stato il risultato più giusto, frutto di una partita in cui nessuna delle due squadre ha dominato sull’altra. Tra i due, in quest’occasione meglio il bianconero che a prescindere dal gol ha saputo trascinare la squadra meglio del rossoblù, protagonista, solo una settimana fa, di una tripletta storica e indimenticabile.Archiviato il discorso salvezza, ora ilha tre partite per cercare di raggiungere la posizione più alta in classifica: prima il, poi iled infine la. Dal dodicesimo posto delal decimo delci sono solo due punti e a breve ci sarà proprio questo scontro diretto: riuscirà la squadra dia rientrare nella parte sinistra della classifica? Questo è da sempre l’obiettivo del tecnico rossoblù che non ha mai nascosto la volontà di migliorarsi e di arrivare più in alto possibile.