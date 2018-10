C’è un’immagine o per meglio dire un fotogramma che rappresenta in pieno la partita delieri contro ilsegna il gol che accorcia le distanze, dopo lo 0-2 segnato daqualche minuto prima, non esulta ma prende il pallone e corre subito verso la metacampo.Non solo, guarda i compagni e si indica lacome a suggerire e a ricordare che bisogna stare sempre concentrati. Niente di più vero infatti, tanto che idiventano due e il risultato finale un pareggio che vale tanto quanto una vittoria.Sì, perchédi due gol e agguantare l’avversario non può che essere una soddisfazione: resta il rammarico però per una partita cominciata troppo tardi in casa Bologna, laè venuta fuori solo dopo un tempo ma soprattutto dopo un parziale netto a favore dei granata.Cosa sarebbe successo se iavessero giocato fin da subito con l’atteggiamentocon cui sono scesi in campo nel secondo tempo?Non dico che avremmo vinto, ma ci sarebbero state grosse possibilità di portare a casa i tre punti. Lì dove non arriva la qualità, arrivano il carattere e la. Si è sempre parlato dicome di un allenatore con gli attributi e piano piano questo atteggiamento lo sta mostrando anche la, con una personalità che mancava da diverso tempo. Sarebbe bello però vedere tutto questo dai minuti iniziali, senza soffrire per larghi tratti di gara…