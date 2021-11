Il Bologna domina la gara contro il Venezia ma esce sconfitto 1-0 dal Dall’Ara, venendo punito dall’unico tiro in porta di Okereke in una gara in cui i veneti hanno pensato unicamente a chiudersi e a ripartire.



E così, il famoso salto dell’asticella che avrebbe portato i rossoblù al sesto posto in classifica viene rimandato: è il bello ed il brutto del calcio, a volte giocare bene non significa per forza portare a casa punti e basta poco per venire beffati e uscire dallo stadio con l’amaro in bocca.



Sicuramente il reparto avanzato doveva e poteva fare di più: sia Arnautovic che Barrow non sono stati all’altezza della situazione così come Soriano che è apparso molto spesso confusionario e caotico. Orsolini invece, impiegato nel ruolo di terzino, non ha deluso le aspettative e ha saputo aiutare i compagni in entrambe le fasi.



Qualcosa è mancato al Bologna visto ieri pomeriggio per portare a casa il risultato: andare in vantaggio nel primo tempo gli avrebbe permesso di affrontare la seconda frazione di gioco in maniera diversa e avrebbe probabilmente aiutato a chiudere prima la partita. Il Venezia è stato bravo a crederci e con cinismo ha portato a casa la vittoria: questa è una lezione utile anche per la squadra di Mihajlovic, ogni partita infatti fa storia a sé e va affrontata sempre senza prendere sottogamba l’avversario.