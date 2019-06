E dopo Nakata, è il turno di Tomiyasu. Il Giappone torna sotto le Due Torri e lo fa attraverso il neo acquisto rossoblù Takehiro Tomiyasu, classe ‘98, difensore centrale giovane ma di qualità.



Prelevato dal Sint-Truiden, il giocatore ha già svolto le visite mediche e si appresta ad essere un possibile titolare nella nuova difesa richiesta dal tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic. Già, perché è proprio dalle basi nel reparto arretrato che si sta costruendo la squadra di domani.



“E se del domani non c’è certezza” dice qualcuno, in casa Bologna il mercato sembra andare in un’unica direzione: scovare talenti pronti che possano portare la squadra di Saputo ad ottenere grandi risultati senza dover più pensare alla salvezza, godendosi il campionato e puntando all’Europa.



Una testimonianza di quanta carica ci sia ad oggi nell’ambiente l’hanno data i tifosi mercoledì sera, quando in 2.000 si sono radunati in Piazza Nettuno per scattare la foto che sarà l’immagine della prossima campagna abbonamenti: l’anno scorso le tessere furono poco più di 13.000, quest’anno saranno di più?



Con il finale straordinario dello scorso anno, l’arrivo di Walter Sabatini, il mercato e la permanenza di Sinisa Mihajlovic, tutto fa pensare di sì: la stagione comincerà ufficialmente martedì con la presentazione delle maglie ma i tifosi non vedono l’ora che ricominci il campionato. È che si possa assistere finalmente a qualcosa di diverso e speciale.