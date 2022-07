L’impressione che il Bologna assomigli un po’ troppo a quello della passata stagione è nell’aria. È vero, una rondine non fa primavera ma la prima amichevole di livello contro l’AZ Alkmaar è sembrata una delle gare sottotono a cui ci ha abituato il Bologna nella scorsa stagione. Non è tanto per la sconfitta (1-0 con gol di Buurmesteer) quanto la mancanza di idee e di sprint che lasciano un po’ l’amaro in bocca quando mancano poche settimane all’inizio del campionato.



Queste amichevoli servono appunto per capire il livello di preparazione ma anche le lacune del gruppo: Sartori e Di Vaio, infatti, hanno ancora più di un mese di tempo per intervenire sul mercato. E a tal proposito, inutile sottolineare ancora una volta quanto sia fondamentale cercare ma soprattutto trovare un vice Arnautovic o un giocatore duttile che possa anche giocargli a fianco.



Sorprende Cambiaso e giocano bene Skorupski e Barrow, vicino al pareggio, ma l’idea è proprio quella di una squadra ancora in via di definizione: nel primo tempo il Bologna ha subito totalmente l’avversario mentre è riuscito a riprendersi un minimo nella seconda frazione di gioco senza però trovare la via del gol. C’è ancora tanto da lavorare e Mihajlovic da remoto – insieme al suo staff sul campo – dovranno lavorare sia sul modulo quanto sull’atteggiamento di questa squadra.



Nel frattempo, la quota abbonati ha superato i 10.000 (dato aggiornato a metà luglio, ndr) a testimonianza della voglia di tornare allo stadio e dell’attaccamento dei tifosi alla maglia: ora i giocatori dovranno fare tutto il possibile per non deluderli, a partire dalla prossima amichevole contro il Twente, club olandese che ha chiuso al quarto posto l’ultima Eredivisie.