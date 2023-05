È stato il pomeriggio di Lorenzo De Silvestri che entrando nel secondo tempo, in occasione di Bologna-Napoli, è riuscito ad accorciare le distanze segnando il gol che ha portato al risultato finale di 2-2.



È stato il pomeriggio di chi, pur venendo impiegato meno, è riuscito comunque ad essere decisivo e cambiare le sorti del match: con questo pareggio, infatti, il Bologna non solo rimane imbattuto contro le big nel girone di ritorno ma è ancora in corsa per l’ottavo posto.



Si deciderà tutto all’ultima giornata e non sarà facile ma a prescindere dal risultato contro il Lecce questa rimane una stagione da ricordare. Sono successe tantissime cose e il tecnico rossoblù Motta è riuscito a dare un volto a questa squadra alla quale rimane solo l’ultimo gradino da scalare.



“Dedico il gol a Mihajlovic. A Lecce faremo tutto il possibile per vincere” – sono state le parole di De Silvestri al termine della gara – “Il gol è la ciliegina su tutto il duro lavoro che ho fatto in questa stagione, ho sempre dato il mio contributo alla causa”. E infatti, nonostante abbia giocato meno rimane uno dei pilastri della squadra. E anche Thiago Motta per lui ha usato parole al miele, evitando però qualsiasi risposta sul suo futuro.