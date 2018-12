con questo striscione apparso davanti le mura del centro tecnico di Casteldebole, dopo la gara persa 2-1 dalieri contro l', alcuni tifosi rossoblù hanno fatto capire che la pazienza è arrivata al limite della sopportazione.per l'ennesimo, oggi più che mai, pazienza per un mercato che non si sa come si farà, pazienza per una situazione tanto complicata quanto, in parte, prevedibile.E questo continuo, aspettare, valutare non solo sta facendo il male del Bologna ma load affrontare le prossime delicate sfide come se fossero tutte da dentro/fuori.e gli avversari che i rossoblù andranno ad affrontare a breve sono tutt'altro che semplici: Milan, Parma, Lazio e Napoli. Insomma, tutto tranne che una passeggiata. E mentre il DS, a domanda sulla conferma o meno di, afferma che nulla è certo, iniziano a circolare i nomi dei probabili sostituti: da Mihailovic a Del Neri, la sensazione è che solo uno che abbia voglia di rischiare sul serio possa sedersi ora sullaSquadra mediocre, allenatore in palese difficoltà e società che, fino ad oggi, è rimasta a guardare: ilha indebolito la rosa e ora l'unica cosa che si può fare è intervenire sul mercato invernale sperando, con l'innesto di, di riuscire a raggiungere l'No si può aspettare ancora, bisogna intervenire subito sia per quanto riguarda la panchina che per quanto riguarda il mercato di riparazione. Gennaio è dietro l'angolo e bisogna avere le idee chiare. Prima che siaper le sorti del nostro caro Bfc.