Se esiste un modo per riportare qualcosa o qualcuno con i piedi per terra, ilè sicuramente primatista nel volare in alto e poi schiantarsi al suolo. Se solo una settimana fa le battute, in vista della gara contro l’, erano “Spareggio Champions” considerando il sesto posto in classifica dei rossoblù, ora ilcon cui l’Inter ha espugnatoè il grido di allarme di una squadra che non sa perdere mantenendo la dignità.Non è la prima volta che ilsubisce così tanti gol e non è la prima volta che esce dal campo con una vera e propria umiliazione,ogni anno ci ha abituato ad almeno una partita in cui l’avversario ti prende a schiaffi senza reazione alcuna. Questa squadra, per come aveva cominciato il campionato, sembrava ben lontana anche solo da quella dell’anno scorso che ha chiuso il campionato in maniera mediocre.Applausi e standing ovation per l’che ha dominato ogni parte del campo, rabbia e delusione per ilche ha smesso di giocare nel primo tempo ad esclusione del gol, segnato nei minuti finale, dell’esordiente. Cos’è successo alla squadra determinata e alla difesa invalicabile vista nelle ultime due partite? Dove sono finiti? Sono tanti i punti interrogativi che salgono alla mente dei supporters rossoblù dopo una prestazione di questo tipo.La fortuna, è il caso di dirlo, è poter rigiocare martedì sera nel turno infrasettimanale contro il: solo così capiremo se si è trattata di una brutta parentesi oppure no, intantodopo la partita si è confrontato con la società affinché situazioni di questo tipo non capitino più. Bisogna rialzare la testa, subito, per ile per i suoi