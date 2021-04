Ci sono sconfitte e sconfitte: quando perdi per 5-0 una gara che hai giocato davvero solo per venti minuti, perdere fa ancora più male e lascia degli strascichi evidenti in vista del finale di campionato.



Il Bologna, così come successo nell’aprile del 2019, torna da Bergamo umiliato da una prestazione che vale all’Atalanta il secondo posto in classifica: una gara perfetta quella dei neroazzurri a cui la squadra di Sinisa Mihajlovic non è riuscita a rispondere.



I rossoblù con una difesa d’emergenza non hanno retto l’urto dei padroni di casa e si sono lasciati sopraffare: se a queste lacune avesse risposto l’attacco probabilmente parleremmo di una partita ma in questo caso, purtroppo, non è stato così. Il mister rossoblù nella conferenza post partita attacca l’arbitro sulla partita che ritiene “Falsata” per determinate decisioni arbitrali ma la verità più grande è che la differenza tra seconda e dodicesima si è vista tutta in campo.



“Meglio perdere una volta 5-0 che 5 volte 1-0” sono le parole di Boskov che il tecnico riprende per commentare la gara. E se questo è vero, è altrettanto reale che ora il Bologna è chiamato a reagire nelle prossime sfide contro squadre più abbordabili per raggiungere quota 40 e iniziare a pensare al futuro, un futuro nel quale sembra ci sia la volontà di Mihajlovic di continuare a sedere sulla panchina rossoblù.