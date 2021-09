Quattro gol in casa dell’, una sconfitta che fa molto più male di quella diperché, a differenza di due settimane fa, ieri alilha giocato contro una squadra che lotta per non retrocedere e non che gioca per vincere lo scudetto.Unin netta difficoltà, non tanto per la posizione in classifica, ma per le ultime prestazioni che sono state deludenti sotto ogni punto di vista: lache tanto aveva impressionato nelle prime tre giornate ora mostra lacune preoccupanti soprattutto sotto l’aspetto difensivo.E’ vero, nella gara giocata ieri pomeriggio ci sono state diverse occasioni (pali, traverse,) ma nascondersi dietro agli episodi lascia il tempo che trova: qualcosa è mancato nella squadra di, a partire dal carisma fino al gioco.Probabilmente, seavesse messo a segno il tiro dal dischetto, ilavrebbe reagito diversamente e invece dopo il secondo gol dell’lanon si è più davvero ripresa. Rabbia e rammarico fanno ora da padrone all’ambiente, tanto che è stato scelto dalla dirigenza di mandaree compagni in ritiro per far sì di ritrovare la strada smarrita.E’ evidente come l’attenzione maggiore sia puntata su: lo confermereste sulla panchina rossoblù o pensiate che il suo percorso sia giunto al termine? Tra il volere insistere su determinati moduli e scelte discutibili per quanto riguarda la formazione titolare, ora ilè nell’occhio del ciclone. Sta a lui prendere le redini di questa situazione e dimostrare che si può cambiare. Prima che sia troppo tardi.