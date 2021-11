Inutile da dire, Marko Arnautovic è l’arma in più di questo Bologna. Al di là del gol vittoria che ha regalato i tre punti alla squadra di Sinisa Mihajlovic in trasferta contro la Sampdoria, bisogna valutare le sue prestazioni per capire come sia davvero il trascinatore di questa squadra. Dotato di una qualità straordinaria, quello che fa davvero la differenza è però l’atteggiamento con cui scende in campo ogni domenica.



Il lavoro messo a disposizione dei compagni, le giocate da punta vera: questo è il giocatore austriaco, questo è quello che mancava al Bologna in attacco. Nella conferenza stampa post-partita, infatti, Arnautovic ha confermato tutto ciò “Sono contento di aver segnato ma il mio lavoro è dare il 101% al Bologna: non gioco solo per i gol, io gioco per aiutare la squadra e i compagni”.



Sinisa Mihajlovic ha fatto bene a richiedere Arnautovic quest’estate, il giocatore infatti sta ripagando a pieno la sua fiducia: c’è tanto del suo nei 18 punti attuali del Bologna e nel nono posto in classifica. Inutile dire come poi abbiano giovato del suo talento anche Barrow e i compagni di reparto, ora finalmente tutti al top della condizione.



Il calendario è a favore dei rossoblù e questa vittoria ha rialzato nettamente il morale alla squadra, pronta ora a giocarsela dopo la sosta contro Venezia e Spezia prima di andare ad affrontare la Roma in casa. Continuare in questo modo è la base per cercare di fare finalmente il salto di qualità. E Arnautovic è l’uomo giusto per riuscirci.