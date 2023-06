Boom, boom, boom: dopo un mese di voci e indiscrezioni, il Responsabile dell’Area tecnica rossoblù Giuseppe Sartori ha messo il turbo per definire una dopo l’altra le prime trattative di questa sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo è chiaro: il Bologna, dopo il buon risultato raggiunto nel campionato appena concluso, deve puntare a raggiungere l’Europa.



Il primo innesto arrivato nella giornata di ieri a Casteldebole è il difensore Sam Beukema che arriva dall’AZ Alkmaar per 7,5 milioni + 500mila di bonus e il cartellino di Denso Kasius. Un’operazione corposa ma su un giovane molto promettente che andrà a sostituire l’infortunato Soumaoro, un centrale con il fiuto del gol che non può che fare bene nell’assetto tattico di Thiago Motta.



L’arrivo di Beukema è l’ennesima dimostrazione del fatto che il tecnico rossoblù voglia una squadra “verde”, composta prevalentemente da giovani talentuosi da far crescere. Infatti, gli altri due nomi caldi nell’orbita rossoblù sono il terzino del Verona Josh Doig e l’esterno offensivo Santiago Daniel Pierotti, rispettivamente di 21 e 22 anni.



Intanto, manca sempre meno all’inizio della preparazione estiva e continua ad andare alla grande la campagna abbonamenti del Bologna: l’entusiasmo è nell’aria e anche i nuovi arrivi lo respireranno, motivazione ancora maggiore per integrarsi al meglio e dare da subito il proprio contributo.