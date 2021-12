Un passo falso può capitare ed è quello che è successo ieri al Bologna contro il Torino, nella gara persa 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il problema però è l’atteggiamento con cui la squadra di Sinisa Mihajlovic è scesa in campo, moscia e mai davvero in partita.



Insieme a quella contro l’Empoli è stata probabilmente la peggior gara della stagione, i rossoblù hanno “difeso male e attaccato peggio” come da ammissione dello stesso allenatore. Il motivo? Probabilmente un calo fisico anche se è l’atteggiamento quello che non è piaciuto, dovuto forse alla stanchezza generale che la squadra sta accusando dopo l’ultimo mese ad alta intensità.



La cosa fondamentale, al momento, è quella di non perdersi e di tirare fuori la grinta persa nelle ultime due partite: sabato l’avversario sarà la Juventus e il Bologna dovrà tirarsi su le maniche per ritrovare quella determinazione che tanto ha fatto la differenza in questa prima parte di campionato.



La gara contro i bianconeri è da sempre quella più attesa per i tifosi rossoblù che già fanno il conto alla rovescia a questa super sfida: riuscirà il Bologna, dopo la Roma, a battere una grande? Le scommesse sono aperte.