Musa Barrow, attaccante del Bologna, parla prima della sfida contro il Torino: “Noi veniamo da una sconfitta. Oggi vogliamo vincere a tutti i costi ma sappiamo che non sarà facile. Il ritorno di Arnautovic in campo? Oggi è importante che abbiamo Marko con noi. Dobbiamo cercare di giocare più veloci e andare in profondità”.