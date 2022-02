con queste parole il tecnico rossoblùha commentato il pareggio perdi oggi pomeriggio alcontro l’. Un piccolo passo avanti è stato fatto ma non basta se si vuol tornare quanto prima nella parte sinistra della classifica: ilinfatti non vince da otto giornate e questo aspetto preoccupa non poco l’ambiente rossoblù.L’ha sicuramente dato del filo da torcere alla squadra di casa mae compagni non sono riusciti ad essere incisivi, sbagliando due clamorose occasioni: una cone l’altra appunto con una traversa del numeroche ancora grida vendetta. Per questo motivo, le prestazioni lineari o le prove sufficienti non bastano ad una squadra che non può permettersi ancora una volta di chiudere il campionato in maniera mediocre.In attesa dell’importante gara di sabato contro la, la sfida contro l’ha già permesso di vedere in campo due degli acquisti delin questa sessione di mercato: i giovani, subito a loro agio in mezzo al campo.Se da una parte il progetto giovani può sicuramente portare dei vantaggi, dall’altra questi ragazzi dovranno dimostrare subito il loro talento per essere un vero supporto alla squadra in questo girone di ritorno complicato. Non dimentichiamoci quello che è stato ildella prima parte del girone di andata… come direbbe il cantante Marco Mengoni: