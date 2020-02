Non è la prima volta quest'anno che il Bologna risolve le partite nei minuti di recupero. E' successo anche ieri contro l'Udinese, pareggiando 1-1 al 92' una sfida tanto complicata quanto sofferta.



E' bastato un tocco di Palacio per trasformare una sconfitta ormai certa in un pareggio, sono bastate la sua classe ed esperienza per mettere fine alla gara e far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi presenti.



Già, perché seppur in una situazione difficilissima con solo 10 titolari a disposizione ed una panchina formata da giovani Primavera, la seconda sconfitta consecutiva avrebbe staccato il Bologna dalla parte sinistra della classifica.



E' vero, non abbiamo assistito al solito calcio scoppiettante di Sinisa Mihajlovic ma allo stesso tempo abbiamo avuto prova di una squadra che realmente non molla mai fino all'ultimo istante di partita. Sarebbe falso dichiarare che le assenze non hanno influito sulle ultime due gare, specialmente quella di ieri pomeriggio al Dall'Ara contro i bianconeri.



Soriano è un giocatore fondamentale e la sua presenza in mezzo al campo manca e non poco, lo dimostrano le poche occasioni create contro l'Udinese e in generale un Bologna meno pericoloso in fase offensiva. Riusciremo a recuperarlo e a recuperare altri componenti della Rosa entro la gara contro la Lazio di sabato prossimo? Speriamo di sì.